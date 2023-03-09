В Гамбурге произошла стрельба, погибли шесть человек
Foto: Publicitātes attēli

В Гамбурге в районе Альстердорф произошла стрельба, погибли шесть человек, еще двое ранены, сообщает Bild. Выстрелы прозвучали около 9 часов вечера. По информации издания, нападавшие скрылись.

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По некоторой информации стрельба произошла в церкви Свидетелей Иеговы. На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

По сообщению полиции, в районе Альстердорфа проводится крупномасштабная операция. Жителей призывают немедленно найти убежище в помещении и использовать телефон только в крайних случаях, чтобы линии не оборвались.

Позже полиция заявила, что подозреваемый в нападении найден мертвым, сообщили корреспондент Bild со ссылкой на пресс-секретаря полиции Хольгера Ферена.

Мэр Гамбурга Петер Ченчер выразил соболезнования родственникам погибших.


Полиция Гамбурга сообщила в Twitter, что у нее "нет достоверной информации о мотивах преступления" и призвала не спекулировать об этом в соцсетях и не распространять слухи.

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