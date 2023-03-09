В Гамбурге произошла стрельба, погибли шесть человек

В Гамбурге в районе Альстердорф произошла стрельба, погибли шесть человек, еще двое ранены, сообщает Bild. Выстрелы прозвучали около 9 часов вечера. По информации издания, нападавшие скрылись.

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По некоторой информации стрельба произошла в церкви Свидетелей Иеговы. На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

По сообщению полиции, в районе Альстердорфа проводится крупномасштабная операция. Жителей призывают немедленно найти убежище в помещении и использовать телефон только в крайних случаях, чтобы линии не оборвались.

Позже полиция заявила, что подозреваемый в нападении найден мертвым, сообщили корреспондент Bild со ссылкой на пресс-секретаря полиции Хольгера Ферена.

Мэр Гамбурга Петер Ченчер выразил соболезнования родственникам погибших.

Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd. Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter und der Aufklärung der Hintergründe. Bitte beachten Sie die Hinweise der @PolizeiHamburg. https://t.co/38UcdguLzH — Peter Tschentscher (@TschenPe) March 9, 2023



Полиция Гамбурга сообщила в Twitter, что у нее "нет достоверной информации о мотивах преступления" и призвала не спекулировать об этом в соцсетях и не распространять слухи.