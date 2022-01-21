В Гане взрывом смело целый поселок — десятки погибших и раненых

Взрыв грузовика со взрывчаткой почти полностью уничтожил целый поселок — сотни домов — в Гане. Погибшими пока числятся 17 человек, но спасатели продолжают поиск тел.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщает полиция этой центральноафриканской страны, грузовик вез взрывчатку на золотодобывающую шахту и в поселке Апиате недалеко от города Богосо на юго-западе Ганы столкнулся с мотоциклом. Возник пожар, и последовавший взрыв сровнял Апиате с землей.

Местная пресса и пользователи соцсетей публикуют фотографии огромного облака дыма, большой воронки на дороге, искалеченных тел и сплошного поля руин и искореженной арматуры, в которое превратился поселок.

Представитель ганской службы чрезвычайных ситуаций Седзи Садзи Аменоду сказал агентству Франс-пресс, что всего в зоне взрыва оказались около 500 жилищ, большая часть из которых разрушена полностью.

К полудню пятницы спасатели насчитали 17 погибших и продолжают поиски тел под завалами.

Как сообщил прессе министр информации Ганы Кожо Оппонг Нкрума, ранены минимум 59 человек, часть из них — в критическом состоянии.

Тяжелораненые эвакуированы в больницы столицы страны, Аккры.

Взрывчатка, которую вез грузовик, предназначалась для золотодобывающего комплекса — шахты и рудника — Чирано примерно в 140 километрах от Богосо.

Водитель грузовика и охранявшие груз полицейские успели сбежать, когда вспыхнул пожар, и остались в живых. Мотоциклист, врезавшийся в грузовик, погиб, по всей видимости, еще в момент столкновения.

Грузовик принадлежал местной фирме Maxam, золотодобывающий комплекс — корпорации Kinross Gold со штаб-квартирой в Торонто. Золото — одна из главный статей экспорта Ганы.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо объявил в "Твиттере", что ликвидацией последствий катастрофы занимаются совместно спасатели, полиция и военные и что он распорядился срочно помочь выжившим жителям Апиате.

Полиция призвала соседние деревни и городки приютить выживших в школах и церквях.