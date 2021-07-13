В одной из частных гостиниц Геленджика произошел взрыв газа. По предварительным данным, один человек погиб, сообщает "Лента.ру".

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"По предварительным данным, в частной четырехэтажной гостинице произошел взрыв бытового газа", — рассказал собеседник ТАСС.

По данным РИА Новости, в результате происшествия еще три человека получили ранения.

"Газета.ру" сообщает, что взорвался газовый баллон. Повредился первый этаж здания, а также окрестные постройки и машины.

В Геленджике прогремел взрыв в гостинице, один человек погиб и трое пострадали https://t.co/0Ja21plZZq pic.twitter.com/vDL2tVqHUq — РИА Новости (@riabreakingnews) July 13, 2021