В одной из частных гостиниц Геленджика произошел взрыв газа. По предварительным данным, один человек погиб, сообщает "Лента.ру".
"По предварительным данным, в частной четырехэтажной гостинице произошел взрыв бытового газа", — рассказал собеседник ТАСС.
По данным РИА Новости, в результате происшествия еще три человека получили ранения.
"Газета.ру" сообщает, что взорвался газовый баллон. Повредился первый этаж здания, а также окрестные постройки и машины.
В Геленджике прогремел взрыв в гостинице, один человек погиб и трое пострадали https://t.co/0Ja21plZZq pic.twitter.com/vDL2tVqHUq— РИА Новости (@riabreakingnews) July 13, 2021
В гостинице Геленджика взорвался газовый баллон. Первый этаж здания и окрестные постройки и машины повредились.
Один человек погиб, еще трое пострадали, говорят в экстренных службах. pic.twitter.com/xOXqfRp6aC— Газета.Ru (@GazetaRu) July 13, 2021