В Геленджике прогремел взрыв в гостинице
Foto: LETA

В одной из частных гостиниц Геленджика произошел взрыв газа. По предварительным данным, один человек погиб, сообщает "Лента.ру".

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"По предварительным данным, в частной четырехэтажной гостинице произошел взрыв бытового газа", — рассказал собеседник ТАСС.

По данным РИА Новости, в результате происшествия еще три человека получили ранения.

"Газета.ру" сообщает, что взорвался газовый баллон. Повредился первый этаж здания, а также окрестные постройки и машины.

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