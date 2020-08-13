В Германии будут исключать из школы за неношение масок

В Германии дети пошли в школу. Но говорить о нормальном учебном процессе пока не приходится. Угроза коронавируса остается. Как немцы пытаются ее минимизировать?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После почти пятимесячного перерыва без малого два миллиона школьников пошли в среду и четверг в школы самой крупной немецкой федеральной земли — Северного Рейна — Вестфалии. Из-за пандемии коронавируса они с марта учились на удаленке, потом начали ходить на занятия небольшими группами день или два в неделю, а там наступили летние каникулы. Теперь каникулы кончились.

К доске школьников не вызывают

Впрочем, говорить о том, что начался "нормальный" учебный год, не приходится. Так как образование в Германии находится в компетенции федеральных земель, то новые правила посещения школы в разных регионах страны — разные. В Северном Рейне — Вестфалии, где заболевших COVID-19 больше, чем в других землях, эти правила самые строгие. На уроках и во время перемены ношение масок, начиная с пятого класса, обязательно.

Маски могут снимать только учителя — и то на короткое время, когда обращаются к классу, стоя у доски, то есть на приличном расстоянии от детей. К доске, кстати говоря, школьников не вызывают, они отвечают только с места.

Погода сейчас в Германии очень жаркая, больше 30 градусов, и, конечно, соблюдать эти правила, не снимая масок 5-6 часов, тяжело, хотя классы проветривают очень часто (это одно из обязательных правил). Но подавляющее большинство школьников, учителей и, конечно, родителей, которые, наверное, больше всего мечтали о том, когда дети снова пойдут в школу, считает, что очное обучение в масках все же лучше, чем удаленка Homeschooling.

Одностороннее движение по коридору

У входа в здание школы все аккуратно, не толпясь, рядочком друг за другом, дезинфицируют руки. Дезинфекция есть, разумеется и в туалетах, а у многих и с собой. Температуру у входа в школу не меряют. В коридорах на полу наклеены стрелки: движение по коридорам — одностороннее. Так есть надежда, что дети будут сохранять хотя бы минимально необходимую дистанцию. Конечно, чинно расхаживать по коридорам подростки просто не в состоянии, но, по крайней мере, есть надежда, что они будут реже сталкиваться друг с другом. Уроки физкультуры проводятся только на свежем воздухе.

В письме, которое получили все родители, настоятельно советуют не отправлять детей в школу, даже если у них просто более или менее сильный насморк. Лучше подождать денек-два, посмотреть, не станет ли хуже, и только потом снова идти на занятия. Разумеется, если нет более серьезных симптомов.

То же относится и к учителям. Многие из них потенциально входят в группу риска, ведь около трети всех учителей в Германии — в возрасте 50 лет и старше. Но в отличие от школьников, учителям, чтобы оставаться дома, нужна справка от врача. А если у них есть серьезные хронические заболевания и врач удостоверит, что им угрожает реальная опасность, если они заразятся, учителя будут вести занятия из дома. С сохранением полной зарплаты, разумеется.

Бесплатный тест на коронавирус

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где учебный год начался уже в понедельник, заявление о полном освобождении от "очных" занятий подали почти полторы тысячи учителей. Но специальная комиссия признала только тридцать. Гипотетическая опасность при соблюдении всех мер предосторожности (маски, соблюдение дистанции, мытье рук, дезинфекция), для остальных в школе невелика.

Кроме того, учителя могут каждые две недели бесплатно делать тест на наличие коронавируса, что позволит быстро его распознать и принять соответствующие меры. В Баварии, где летние каникулы кончатся в сентябре, введут выборочные тесты и для школьников. Сколько именно будут тестировать на коронавирус каждый день, там пока не решили: хотят подождать, как будет развиваться пандемическая ситуация у соседей.

Вплоть до исключения

Кстати, в Шлезвиг-Гольштейне, где относительно мало случаев заболевания коронавирусом, решили вообще не вводить обязательного ношения масок в школе. Хотя министерство просвещения это рекомендует, но наказывать тех, кто масок не носит, не будут. В Северном Рейне — Вестфалия правила более жесткие: вплоть до исключения из школы особо злостных нарушителей.

В разных федеральных землях Германии учебный год начинается в разное время. Дети уже пошли в школы в Берлине, Бранденбурге, Гамбурге, Мекленбурге-Передней Померании, Шлезвиг-Гольштейне и вот теперь в Северном Рейне — Вестфалии. В общей сложности, это более 10 тысяч школ. И только десять из них пришлось закрыть на карантин из-за того, что у кого-то из школьников или учителей обнаружили коронавирус. Там учебный год начнется еще раз — с опозданием на две недели.