В Германии двух полицейских застрелили во время патрулирования

В Германии застрелили двух патрульных полицейских, проводивших дорожно-транспортный контроль. Полиция земель Рейнланд-Пфальц и Саар ведет операцию по поимке злоумышленников.
Как сообщает управление полиции Западного Пфальца, инцидент произошел в ночь на понедельник, 31 января, в населенном пункте Ульмет в земельном округе Кузель земли Рейнланд-Пфальц.
Отмечается, что полицейские в этот момент выполняли обычный патрульный объезд. Подробные обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
#FAHNDUNG #Kusel— Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) January 31, 2022
Aufgrund der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen kommt es teilweise zu #Verkehrsbehinderungen im Bereich #Kusel #Ulmet #Altenglan
Die Ortsdurchfahrt #Ulmet ist vollgesperrt
В настоящий момент полиция проводит операцию по поиску и задержанию злоумышленников. К ней подключились также сотрудники полиции федеральной земли Саар. По данным полиции, минимум один из нападавших вооружен.