В Германии двух полицейских застрелили во время патрулирования
Foto: AFP/Scanpix

В Германии застрелили двух патрульных полицейских, проводивших дорожно-транспортный контроль. Полиция земель Рейнланд-Пфальц и Саар ведет операцию по поимке злоумышленников.

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Как сообщает управление полиции Западного Пфальца, инцидент произошел в ночь на понедельник, 31 января, в населенном пункте Ульмет в земельном округе Кузель земли Рейнланд-Пфальц.

Отмечается, что полицейские в этот момент выполняли обычный патрульный объезд. Подробные обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

В настоящий момент полиция проводит операцию по поиску и задержанию злоумышленников. К ней подключились также сотрудники полиции федеральной земли Саар. По данным полиции, минимум один из нападавших вооружен.

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