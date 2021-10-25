В Германии готовят распределение нелегальных беженцев по федеральным землям
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Распределение нелегальных мигрантов, проникших в Германию через Беларусь и Польшу, начнется в начале ноября. Как заявил в понедельник, 25 октября, официальный представитель управления федеральной полиции Берлина, работа в этом направлении находится в стадии подготовки. Полиция работает во взаимодействии с Федеральным ведомством по миграции и беженцам (Bamf), которое и будет осуществлять распределение по федеральным землям мигрантов, прошедших первоначальную регистрацию.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В настоящее время все они находятся в лагере в Айзенхюттенштадте. Там проводится проверка данных беженцев, делается тест на коронавирус и осуществляется их снабжение продовольствием и предметами первой необходимости. Министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген достиг соглашения с главой федерального МВД Хорстом Зеехофером о разгрузке лагеря.

Начиная с августа, в Германии наблюдается лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши. В августе на германо-польской границе было обнаружено 713 человек, незаконно прибывших в Германию, из них 474 — через Беларусь. В сентябре число незаконных въездов через Польшу увеличилось до 2323 человек, из них в 1903 — через Беларусь. К 21 октября число нелегальных мигрантов, попавших в 2021 году в Германию по белорусскому маршруту, составило 6162 человека. Только за последние 2 дня польско-германскую границу в поисках убежища пересекли около 500 мигрантов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Беженцы Беларусь Германия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt