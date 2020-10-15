В Германии и Чехии зафиксировали антирекорды по заражению Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В ряде стран Европы прирост новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 достиг рекордных показателей, сообщают в четверг европейские СМИ.

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В частности, в Германии за сутки выявили 6,6 тыс. случаев Covid-19. Это самый большой прирост в стране с начала пандемии коронавируса. Рекордно высокий показатель новых случаев инфицирования зарегистрирован и в Чехии, где за сутки заболели 9,5 тыс. человек.

На фоне подобной ситуации с коронавирусом некоторые европейские страны возвращают ограничения. Так, например, Португалия с четверга запрещает собрания с участием более пяти человек. В стране также повысили штраф для компаний, которые не соблюдают меры безопасности по коронавирусу, с 5 тыс. евро до 10 тыс. евро.

В Нидерландах вступают в силу ограничения, касающиеся в том числе продажи алкоголя и обязательного ношения масок. В испанской Каталонии с четверга на 15 дней закрывают все бары и рестораны. Спортивным залам, кинотеатрам и театрам разрешено работать на более чем на 50%, магазинам и рынкам - не более чем на 30%.

Ситуация в Азии

Между тем, в ряде стран Азии ситуация становится все менее напряженной. В Южной Корее, например, за сутки выявлено лишь 110 новых случаев коронавируса.

Однако в Индии число подтвержденных случаев Covid-19 за все время пандемии превысило 7,3 млн. Ежедневный прирост новых случаев в этой стране считается самым высоким в мире. Ожидается, что в ближайшие недели Индия опередит США и займет первое место в мире по количеству случаев коронавируса.

Несмотря на это, с четверга в Индии после более чем полугодового перерыва возобновили работу кинотеатры. При входе проверяют наличие маски и измеряют температуру.

Согласно данным Worldometers, с начала вспышки Covid-19 в мире подтверждено 38,7 млн случаев заражения, более 1 млн человек скончались.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Коронавирус Германия Нидерланды Португалия Чехия
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