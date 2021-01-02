В Германии из-за коронакризиса установлен новый рекорд частных сбережений
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Германии сбережения частных домохозяйств за 2020 год увеличились на 393 миллиарда евро и достигли рекорда в 7,1 триллиона евро, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные DZ Bank. Никогда еще частные сбережения немцев не достигали столь высокой отметки.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Резкий рост частных сбережений сразу на 5,9 процента эксперты банка объясняют тем, что многие немцы снизили свои расходы, опасаясь потери работы или сокращения доходов. С другой стороны, закрытие магазинов серьезно сократило возможности тратить денежные средства.

В целом за год частные домохозяйства в Германии отложили рекордные 16-17 евро с каждых 100 евро доходов. Ранее самый высокий средний показатель доли сбережений в Германии была зафиксирована в 1991 и 1992 годах и составляла 12,9 процента. В 2019 году этот показатель составил 10,9 процента. Эксперты также отмечают, что большая часть сэкономленных средств просто осталась на текущих счетах и не была инвестирована.

В 2021 году эксперты ждут потребительского бума

Ожидается, что в 2021 году значительная часть средств, которые частные домохозяйства разместили на своих текущих счетах в 2020 году, будет потрачена. Как только ситуация с пандемией нормализуется, расходы на поездки, рестораны и культурные мероприятия будут расти.

"Во второй половине 2021 года мы ожидаем настоящего посткоронавирусного бума, который также заметно подстегнет экономику Германии", - говорит главный экономист DZ Bank Михаэль Хольштайн.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

2

Source

Deutsche Welle
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год