В Германии из-за забастовки на железных дорогах отменили три четверти поездов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Забастовка профсоюза сотрудников железнодорожного транспорта GDL проходит в Германии, выполняется только четверть рейсов, сообщается на сайте железнодорожной компании Deutsche Bahn.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"В том, что касается поездов дальнего следования, действует временный план, с которым мы можем выполнить примерно четверть сообщений. Тем не менее, в этой ситуации мы не можем гарантировать, что все путешественники доберутся до места назначения", - отмечает компания.

По ее данным, забастовка привела к "крупным ограничениям в сообщении поездов дальнего следования и региональных маршрутов". Акция также затронула систему городских электричек Берлина S-Bahn.

Забастовка продлится до 2:00 пятницы, 13 августа.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

3

Source

Интерфакс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Что такое непрерывное образование и почему необходимо учиться всю жизнь?
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда