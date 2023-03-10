В Германии католическая церковь будет благословлять однополые пары

Католическая церковь в Германии впредь сможет благословлять однополые пары. Участники реформаторского съезда "Синодальный путь" во Франкфурте-на-Майне в пятницу, 10 марта, большинством в 93 процента голосов одобрили рекомендацию о скорейшей разработке и введении адаптированной литургии. Среди немецких католических епископов уровень поддержки составил 81 процент.

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По решению съезда будет разработано руководство по благословению пар различных констелляций. Священники, проводящие соответствующий обряд, уже не будут подвергаться дисциплинарным мерам. Все заинтересованные пары смогут получить консультацию у священника и при необходимости пройти соответствующий семинар.

Съезд: Отказ от благословения гомосексуалов — дискриминация



В документе под названием "Благословение любящих друг друга пар" подчеркивается, что отказ благословлять отношения двух людей, которые "желают реализовать партнерство в любви, обязательствах и ответственности друг перед другом и перед Богом", немилосерден и дискриминационен, поскольку не может быть "убедительно обоснован в теологическом плане".

Одна из участниц съезда Катарина Ганц назвала принятый на съезде документ "важным сигналом для мировой церкви".

В Ватикане Конгрегация Доктрины Веры в 2021 году вновь подчеркнула, что у церкви нет полномочий благословлять однополые браки, поскольку в этом случае речь идет о половых связях за пределами брака между мужчиной и женщиной, а Бог благословляет грешников, но не сам грех.