В Германии министр ушла в отставку после скандала из-за отпуска

Министр ФРГ по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Анне Шпигель в понедельник, 11 апреля, подала в отставку, объяснив это политическим давлением. Отставка связана с тем, что Шпигель, с мая по 8 декабря 2021 года занимавшая пост министра по защите климата, окружающей среды, энергетики и мобильности в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, отправилась в четырехнедельный отпуск с семьей вскоре после масштабного наводнения, которое постигло Германию в июле 2021 года. Удар стихии в наибольшей степени отразился на этой и соседней землях.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил что с "огромным уважением" принял ее решение. "Он желает ей всего наилучшего в будущем после этого непростого времени", — добавила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann).

В преддверии региональных выборов

"Сегодня в связи с политическим давлением я приняла решение покинуть пост федерального министра по делам семьи, — отметила Анне Шпигель в заявлении. — Я делаю это, чтобы избежать ущерба для министерства, которое сталкивается с серьезными политическими проблемами".

Решение политика уйти в отставку было принято в преддверии намеченных на май выборов в земле Северный Рейн — Вестфалия (СРВ), также серьезно пострадавшей от наводнения. На минувшей неделе министр по защите климата в СРВ Урсула Хайнен-Эссер (Ursula Heinen-Esser) также оставила свой пост после того, как стало известно, что она вскоре после природного бедствия улетела на Майорку.

Шпигель не стала оставаться в составе федерального правительства — несмотря на поддержку Шольца, отмечают эксперты. Сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) выразил уверенность, что решение было правильным.

Последствия циклона "Бернд" — свыше 180 погибших и убытки в 5,5 млрд евро

Циклон "Бернд", обрушившийся на запад Германии 14-15 июля 2021 года, вызвал мощнейшее наводнение. Число жертв превышало 180. Помимо Рейнланд-Пфальца, особенно сильный удар стихии пришелся на землю Северный Рейн — Вестфалия, где погибли 48 человек. Кроме того, о чрезвычайной ситуации было объявлено в Баварии. Отдельные районы региона Саксонская Швейцария в Саксонии оказались отрезанными от внешнего мира.

На помощь в борьбе с последствиями стихии пришли солдаты вооруженных сил ФРГ. Общегерманское объединение страховых компаний оценило застрахованные убытки в районах наводнения в 5,5 млрд евро. Общий ущерб от удара стихии оценивается в 29,2 млрд евро.