В Германии мужчина напал с ножом на четырех человек. Прохожим удалось задержать нападавшего

Преступление произошло в немецком городе Хамм, западная Германия. Мужчина напал с ножом на людей в местном университете.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Студенты университета смогли задержать нападавшего и передать его в руки полиции.

Местные власти вскоре подтвердили, что угроза устранена. Это означает, что злоумышленник действовал в одиночку.

В настоящее время неизвестно, был ли он как-то связан с университетом. Полиция воздержалась от комментариев.