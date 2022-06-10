В Германии мужчина напал с ножом на четырех человек. Прохожим удалось задержать нападавшего
Foto: stock.xchng

Преступление произошло в немецком городе Хамм, западная Германия. Мужчина напал с ножом на людей в местном университете.

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Студенты университета смогли задержать нападавшего и передать его в руки полиции.

Местные власти вскоре подтвердили, что угроза устранена. Это означает, что злоумышленник действовал в одиночку.

В настоящее время неизвестно, был ли он как-то связан с университетом. Полиция воздержалась от комментариев.

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