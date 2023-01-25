В Германии мужчина зарезал в поезде двух человек
Foto: AP/Scanpix

Представитель полиции во Фленсбурге сообщил, что, помимо двух убитых, ранено еще пять человек. Нападавший задержан.

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В Германии вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров регионального поезда, в результате погибли два и ранены еще пять человек, сообщил представитель федеральной полиции во Фленсбурге в среду, 25 января.

Инцидент произошел в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в поезде, следовавшем из Киля в Гамбург. Нападавший был задержан на вокзале в городе Брокштедт. Движение поездов по трассе приостановлено.

Представитель полиции отметил, что ситуация остается неясной, подоплека случившегося пока неизвестна.

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