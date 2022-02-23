В Германии началась забастовка работников аэропортов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

После провала на тарифных переговорах для работников служб безопасности в аэропортах профсоюз работников сферы обслуживания Ver.di заявил о начале забастовок. Он призвал к участию в стачке сотрудников служб безопасности аэропорта Кельн/Бонн в среду, 23 февраля.

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Как отмечается в заявлении, профсоюз и работодатель — Федеральная ассоциация компаний по авиационной безопасности (BDLS) — ранее не смогли договориться о повышении тарифов в двух раундах переговоров. Речь идет о зарплатах примерно 25 тысяч работников отрасли.

Ver.di: Не исключены дальнейшие забастовки

Предложение BDLS профсоюз отклонил, сочтя его недостаточным, поскольку оно "никоим образом не отражает динамику цен", а также не предполагает рост зарплат в восточных федеральных землях до уровня западных, заявил представитель Ver.di на переговорах Вольфганг Пипер (Wolfgang Pieper). Он не исключил дальнейших забастовок.

Между тем пресс-служба аэропорта Кельн/Бонн в Twitter заявила, что контроль пассажиров не пострадал от забастовки, работа аэропорта осуществляется по плану.

Ver.di требует повышение оплаты труда работников служб безопасности аэропортов не менее чем на один евро в час.

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