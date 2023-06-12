В Германии начались крупнейшие в истории НАТО воздушные учения. Задействованы 10 тысяч человек из 25 стран

В Германии стартовали воздушные учения Air Defender 23, сообщается на сайте Минобороны ФРГ. Это крупнейшие подобные тренировки в истории НАТО — в них участвуют 10 тысяч человек и 250 самолетов из 25 стран.

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В ходе учений, которые продлятся до 23 июня, будет отрабатываться имитация нападения на страну-члена НАТО в европейском воздушном пространстве. "Во время Air Defender 23 мы отрабатываем практически все виды операций военно-воздушных сил", — заявил генерал-лейтенант Гюнтер Кац из командования ВВС ФРГ.

Тренировки пройдут в трех зонах воздушного пространства на северо-востоке, северо-западе и юге Германии, также будут задействованы аэродромы в Нидерландах и Чехии. В учениях примут участие военные 24 стран НАТО и Швеции, которая стремится присоединиться к альянсу.

"Мы показываем, что территория НАТО — это наша красная линия, что мы готовы защищать каждый сантиметр этой территории", — сказал телеканалу RFI один из координаторов учений, немецкий генерал-лейтенант Инго Герхартц.

Ранее сообщалось, что из-за проведения учений могут быть задержаны и даже отменены сотни коммерческих авиарейсов в европейском воздушном пространстве. Минобороны ФРГ отмечает, что стремится сделать все возможное, чтобы не создавать помехи гражданской авиации. В частности, одновременно тренировочные полеты будут проходить только в одном из трех задействованных воздушных пространств и в течение не более четырех часов подряд. Организаторы учений заверили, что отмены рейсов пассажиры могут не опасаться, но к задержкам стоит быть готовыми.