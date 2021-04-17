В Германии нашли в стене бесценную пивную бутылку с запиской

Необычная находка привела в восторг историков. Сделал ее плотник, ремонтировавший парадный зал Старой ратуши в Лейпциге.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Из-за пандемии коронавируса в Германии, среди прочих, закрыт и городской исторический музей Лейпцига, расположенный в здании Старой ратуши. Это время решили использовать для того, чтобы провести в построенной в 1556 году ратуше капитальные ремонтные работы. В частности, — заменить деревянную обшивку парадного зала заседаний.

Каково же было удивление плотника, когда он обнаружил за одной из панелей нишу, в которой на аккуратной полочке стояла покрытая пылью темная пол-литровая бутылка из-под пива! Она была плотно закрыта пробкой с хомутиком, которую сейчас уже не часто используют для укупорки пивных бутылок. Такая пробка позволяет закрыть бутылку плотнее, чтобы туда не попадали ни влага, ни воздух.

В бутылке оказался хорошо сохранившийся свернутый листок бумаги — своеобразное письмо в будущее. Ему более ста лет! Письмо датировано 13 марта 1909 года и написано мастерами, которые производили плотничные работы в Старой ратуше — "в ужасный снегопад", как говорится дальше.

Кстати, сначала историки, которые исследовали письмо, не поняли, о каких именно ремонтных работах шла речь. В послании 112-летней давности говорилось о "Lamperie", но такого слова в современном немецком языке нет. Пришлось порыться в старых словарях и специальных справочниках. Оказалось, что так в начале ХХ века называли деревянную обшивку стен.

Корреспондент информационного агентства dpa поговорил с плотником Оливером Шульцем, который обнаружил это необычное послание потомкам. Он сказал, что в прошлом строители нередко оставляли подобные послания, но замуровывали обычно монеты или газеты своего времени. Письма, записки — чрезвычайно редко. Это подтверждают и в городском историческом музее, называя находку "бесценной".

Ремонтные работы в Старой ратуше должны закончиться весной 2022 года, и бутылка из-под пива станет одним из экспонатов музея. За это время историки попытаются найти больше информации о двух мастерах, подписавших найденное сейчас письмо в будущее. Пока, кроме даты написания, известны только их фамилии: Гюндель и Буссе. Ну, конечно, и то, что в Лейпциге в середине марта 1909 года был сильный снегопад.