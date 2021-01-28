В Германии осужден неонацист за убийство политика, поддерживавшего иммиграцию
Foto: Imago Images/Scanpix/LETA

Cуд в Германии приговорил неонациста Штефана Эрнста к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве немецкого политика Вальтера Любке, поддерживавшего иммиграцию в страну.

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1 июня 2019 года Любке был найден мертвым на террасе своего дома в пригороде города Кассель. Он был убит выстрелом в голову с близкого расстояния.

65-летний Любке возглавлял окружную администрацию города Кассель от партии Христианско-демократический союз. Он стал широко известен в стране после того, как в 2015 году активно поддержал линию Ангелы Меркель на принятие в Германию большого числа беженцев.

В ходе суда во время обвинительной речи в декабре прошлого года прокурор заявил, что 47-летний Эрнст был движим расизмом и ксенофобией.

Это первое подобное преступление в послевоенной Германии.

Второй подозреваемый по этому делу, Маркус Хартманн, который якобы обучил Эрнста стрельбе из огнестрельного оружия и обвинялся в содействии преступлению, оправдан по обвинению в соучастии.

Хартманна признали виновным в хранении оружия, он получил условный срок в полтора года.

Длинный преступный след

Сторона обвинения полагала, что Эрнст и Хартманн присутствовали на собрании в городской мэрии в в октябре 2015 года, когда Любке публично стал отстаивать свою позицию на принятие Германией тысяч беженцев и заявил, что те, кто не разделяют эти ценности, могут покинуть страну.

Цитаты из его речи разошлись в интернете и для ультраправых Любке стал ненавистной фигурой.

После массового нападения мигрантов на женщин в декабре 2015 года в Кельне, а также исламистского нападения во французском городе Ницца в 2016-м году Эрнст начал следить за Любке.

Как установило следствие, в 2016-18 годах Эрнст проходил подготовку по стрельбе у Хартманна, вместе они посещали демонстрации, устраиваемые ультраправыми.

В ходе следствия выявился еще один обвинительный мотив, и Эрнсту было предъявлено обвинение в предпринятой в 2016 году попытке убийства иракского беженца, которому Эрнст нанес колотые раны.

Следствие также обнаружило оружие и боеприпасы, принадлежавшие Эрнсту, в том числе пистолеты и автоматическое оружие.

Хотя Эрнст в самом начале следствия признался в убийстве Любке, позже он отозвал свое признание и сказал, что нажал на курок Хартманн.

Однако затем он поменял адвоката и снова стал настаивать на первоначальной версии событий, заявив, что его вынудили возложить вину на Хартманна.

За Эрнстом тянется длинный след преступной деятельности, он был известен полиции в качестве сторонника неонацистов.

В 1993 году он был осужден за попытку привести в действие взрывное устройство в доме, где были размещены беженцы. Немецкие СМИ также писали, что он принимал участие в нападении неонацистов на профсоюзную демонстрацию в 2009 году.

Однако позже он выпал из поля зрения полиции, которую в Германии критикуют за то, что оаи не слишком активно занимается делами, связанными с выходками ультраправых.

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