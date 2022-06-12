В Германии отменены ограничения на въезд, введенные во время пандемии
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Власти Германии сняли все введенные с началапандемии COVID-19 ограничения на въезд в страну. С субботы, 11 июня, въезд в ФРГ вновь разрешен для всех, в том числе с туристическими целями поездки, сообщается на сайте немецкого МИД. При этом на границе больше не требуют справок о вакцинации от коронавирусной инфекции, выздоровлении либо актуальных тестов.

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Исключение составляют проживающие в Китае неграждане Германии, которым по-прежнему требуется для въезда в ФРГ важная причина в соответствии с оговоркой о взаимности, указало ведомство. Кроме того, ограничения на въезд, как и ранее, остаются в отношении стран и регионов, в которых активно распространяются новые, опасные варианты коронавируса SARS-CoV-2 (на данный момент в этом перечне нет ни одной страны).

Решение об отмене коронавирусных ограничений для немцев и иностранцев, желающих въехать в ФРГ, федеральное правительство приняло 25 мая. Пресс-секретарь министерства здравоохранения ФРГ Ханно Кауц (Hanno Kautz) на запрос DW подтвердил, что новые правила распространяются на россиян и белорусов. Согласно решению правительства, оно будет действовать по 31 августа. Власти не исключают, что осенью снова могут ввести ограничения, если начнется новая волна пандемии.

Количество инфицированных в мире

Число зарегистрированных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило 535 миллионов, сообщается на сайте американского Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии от последствий заражения, по официальным данным, скончались 6,3 миллиона человек.

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