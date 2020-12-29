В Германии пациентов по ошибке привили пятикратной дозой вакцины от коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Пятикратную дозу вакцины от коронавируса по ошибке ввели восьми сотрудникам дома престарелых в немецком городе Штральзунде. Об инциденте, произошедшем 27 декабря, немецкие СМИ сообщили в понедельник, 28 декабря.

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По данным агентства dpa, причиной превышения дозы стала "индивидуальная ошибка" отдельных работников, готовящих шприцы с препаратом.

Семь женщин и один мужчина, получившие инъекцию с повышенным содержанием вакцины, были отправлены домой. Позже глава округа Передняя Померания — Рюген, в котором находится город Штральзунд, Штефан Керт сообщил, что четверо из этих пациентов добровольно, в целях предосторожности легли в больницу для стационарного наблюдения. У них наблюдались симптомы, напоминающие симптомы гриппа. Вечером 27 декабря трое из них вновь покинули больницу.

Керт указал также, что во время тестирования препарата на первой стадии клинических испытаний специалисты компании BioNTech вводили повышенные дозы вакцины добровольцам и никаких тяжелых побочных эффектов после этого не наблюдалось. Позже эту информацию подтвердила официальная представительница BioNTech. Она отметила, однако, что во время испытаний добровольцам вводили дозу в 100 микрограмм препарата, при том что обычная доза вакцины составляет 30 микрограмм.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус Вакцинация Германия ФРГ
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