В Германии пассажиры остановили трамвай без водителя

В Германии двое мужчин спасли жизни пассажиров трамвая, водитель которого потерял сознание. Мэр города считает их героями.

В воскресенье, в час ночи, в пригороде Бонна трамвай потерял управление. Он набирал скорость, проезжая одну остановку за другой.

Экстренный тормоз в салоне не сработал. Пассажиры позвонили в полицию, но там не смогли помочь.

"Мы боялись за свою жизнь и ничего не могли сделать", — рассказывает один из пассажиров, Манфред Даас.

Увидев, что водитель не отвечает на их сигналы, двое мужчин выбили стекло в кабину. После этого другая пассажирка позвонила в транспортную компанию, и там объяснили, как остановить трамвай.

Водитель госпитализирован. Почему он потерял сознание, не сообщается. У мужчин множественные порезы на руках.

"Они правильно поступили в опасной ситуации и, скорее всего, спасли людей", — сказал в интервью газете General Anzeiger мэр Бонна Ашок Шридхаран.

Инцидент расследуется. В транспортной компании SWB говорят, что не сработала система, которая будит водителя, если он засыпает. Но если водитель потерял сознание, эта система в любом случае вряд ли помогла бы.

Отказ экстренной системы торможения в салоне компания объяснила тем, что, нажав на тормоз, пассажир не останавливает трамвай, а лишь включает прямую связь с водителем, который решает, следует ли тормозить.

Прокуратура выясняет, могли ли дефекты в работе трамвая привести к жертвам среди пассажиров и пешеходов.