В Германии полиция устроила День борьбы с преступными кланами

Полиция германской федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия (СРВ) в субботу, 12 марта, и ночь на воскресенье, 13 марта, провела так называемый День борьбы с клановой преступностью. При этом за сутки были арестованы 18 человек и еще 27 человек — предварительно задержаны.

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Согласно отчету полиции, обыски прошли в 159 объектах по всей федеральной земле, в том числе в пунктах утилизации автомобилей, парикмахерских, ресторанах, кальянных, букмекерских конторах и игорных залах. В рейдах приняли участие 1500 полицейских и 300 сотрудников других ведомств, в том числе таможни, налоговой инспекции и службы охраны общественного порядка.

При этом было составлено 800 протоколов о правонарушениях и выписано более 850 штрафов.

Изъяты деньги, игровые автоматы, ножи и табак

В ходе дорожных проверок, направленных на борьбу с превышением скорости и позерством, по всей федеральной земле было остановлено почти 2300 автомобилей, девять из них были в итоге конфискованы. Кроме того, полицейские изъяли более 100 000 евро наличными, 35 нелегальных игровых автоматов, четыре ножа и около 60 килограммов табака, за который не были уплачены налоги.

"Я уверен, что этот 24-часовой марафон в среде преступных кланов имеет символическую силу, далеко выходящую за рамки сегодняшнего дня. Этим мы даем понять, что будем продолжать в том же духе", — заявил министр внутренних дел СРВ Херберт Ройль, комментируя результаты рейдов.