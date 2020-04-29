В Германии предъявлены обвинения по делу об убийстве из расистских убеждений политика Любке

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение по делу об убийстве главы административного округа Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke). Главный подозреваемый Штефан Э. (Stephan E.) и его предполагаемый сообщник Маркус Х. (Markus H.) предстанут перед верховным земельным судом во Франкфурте-на-Майне по обвинению в убийстве и пособничестве в убийстве, сообщило ведомство в Карлсруэ в среду, 29 апреля.

Помимо этого, Штефану Э. вменяют в вину покушение на убийство соискателя убежища, а также нарушение закона о владении оружием, указывается далее. Теперь франкфуртский суд должен принять решение о допустимости обвинения.

Убийство из расистских убеждений

Как следует из текста обвинения, Штефан Э. поздним вечером 1 июня 2019 года пришел к дому 65-летнего Вальтера Любке в Вольфхагене с намерением убить политика. Любке в это время находился на террасе. С близкого расстояния Э. выстрелил ему в голову, от ранений политик скончался. Решающими для этого деяния стали расистские, ксенофобские и националистические убеждения Э., отмечает далее федеральная прокуратура.

В свою очередь Маркус Х., по данным обвинения, в лесу и стрелковых клубах обучал Штефана Э. стрельбе и тем самым способствовал преступлению. В конкретные планы Э. он не был посвящен, но не позднее июля 2016 года считал возможным совершение Э. убийства одного из политиков из правоэкстремистских убеждений и попустительски принимал это в расчет, указывается далее.

Кроме того, Э. обвинен в покушении на просителя убежища из Ирака Ахмада Э. В в январе 2016 года он ударил иракца ножом в спину, серьезно ранив его.

Правоэкстремист Э. известен полиции с 1990-х годов

Член Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтер Любке, выступавший за прием и поддержку беженцев, был обнаружен в ночь на 2 июня 2019 года на террасе своего дома в Вольфхагене с огнестрельным ранением в голову из короткоствольного оружия. На месте преступления были найдены следы ДНК 46-летнего Штефана Э., 15 июня он был задержан и с тех пор пребывает в предварительном заключении. Маркус Х. был задержан 26 июня и также с тех пор находится под арестом.

В конце июня генпрокурор ФРГ Петер Франк (Peter Frank) сообщил, что задержанный сознался в убийстве Любке, затем Э. отказался от признательных показаний. Э. известен полиции с 1990 годов как правый экстремист, уже совершивший ряд преступлений. В 1993 году он с самодельным взрывным устройством напал на центр для размещения лиц, подавших прошение об убежище, за что был приговорен к лишению свободы без права на досрочное освобождение.