В Германии призвали автомобилистов воздержаться от закупок бензина впрок

На фоне значительного снижения цен на бензин Общегерманский автомобильный клуб ADAC призвал автомобилистов воздержаться от скупки топлива впрок. "Во-первых цены на бензин подвержены постоянным колебаниям, во-вторых, против создания запасов говорит фактор безопасности", - заявил представитель ADAC в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованным во вторник, 10 марта.

Он напомнил, что хранение автомобильного топлива дома может быть смертельно опасным. "Из резервных емкостей легко улетучиваются быстровоспламеняющиеся испарения", - пояснил представитель ADAC. По его словам, потребители могут хранить в гаражах до 200 литров дизельного топлива и до 20 литров бензина.

Цены на топливо и на нефть

Цены на топливо в последнее время постепенно снижаются параллельно с ценами на нефть. 9 марта цены на нефть пережили крупнейший обвал со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Уже через несколько часов после начала торгов в Азии показатели рухнули примерно на 30 процентов. 10 марта цены на нефть вновь слегка выросли. В частности, на бирже в Сингапуре один баррель европейской марки Brent подорожал на 6,6 процента до 36 долларов, один баррель американской марки WTI - на 6,1 процента до более чем 33 доллара.

6 марта в Вене неудачей завершились переговоры ОПЕК+ по вопросу снижения объемов нефтедобычи. ОПЕК предложила 14 странам, входящим в объединение, во втором квартале 2020 года сократить ежедневную добычу нефти на 1 миллион баррелей, а 10 партнерам организации, в том числе России, - взять на себя еще 500 тысяч баррелей. РФ не приняла предложение, объяснявшееся стремлением удержать цены на нефть от дальнейшего снижения на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, которая отрицательно влияет на мировые экономические прогнозы и спрос на нефть.