В Германии призвали начать расследование в отношении Путина

В Германии призывают начать расследование в отношении президента РФ Владимира Путина. Бывший министр юстиции Германии Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger) в эфире телеканала ZDF указала, что речь идет о соблюдении международного уголовного права, которое действует и в Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"Важно уже сейчас, когда приезжают беженцы, начать расследование и собирать улики, чтобы внести ясность, что ответственные за эту агрессивную войну не останутся безнаказанными", — заявила политик СвДП, входящей в правящую в ФРГ коалицию.

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". Минобороны РФ утверждает, что обстрелам подвергаются исключительно военные объекты, хотя многочисленные видео очевидцев свидетельствуют о том, что из-за конфликта страдают в том числе мирные люди.

Как уже сообщалось, 7 и 8 марта Международный суд ООН в Гааге проведет слушания по иску Украины в отношении России. Украинские власти обратились в суд 27 февраля, через три дня после вторжения России. Киев считает, что Россия искажает понятие "геноцид" для оправдания агрессии, и настаивает на принятии обеспечительных мер в отношении России.