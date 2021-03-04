В Германии продлили локдаун до 28 марта с некоторыми послаблениями
Foto: Imago Images/Scanpix/LETA

Канцлер ФРГ Меркель и главы федеральных земель договорились ослабить некоторые связанные с пандемией ограничения.

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Локдаун в Германии продлили до 28 марта. Такое решение приняли в среду, 3 марта, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и руководители 16 федеральных земель на совещании в режиме видеоконференции.

Одновременно федеральные и земельные власти договорились с 8 марта снять некоторые ограничения. В частности, откроются книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища. Будут также смягчены ограничения на личные контакты: разрешаются встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет. Кроме того, также со следующей недели каждый гражданин получит возможность один раз в неделю бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус, все расходы возьмут на себя федеральные власти.

Тем временем остальные, не продуктовые магазины, гостиницы, рестораны и прочие заведения пока останутся закрытыми. Дальнейшие меры по отмене ограничений будут связаны с реализацией концепции регулярного тестирования населения, а также со снижением уровня распространения коронавирусной инфекции до 50 новых случаев на 100 тысяч человек населения за неделю. При стабильном показателе распространения ниже 100 могут быть открыты другие магазины, музеи, зоопарки, ботанические сады и мемориальные комплексы.

Эти решения носят рекомендательный характер, власти федеральных земель имеют право принимать решения о региональных послаблениях или ужесточениях карантинных мер в зависимости от развития эпидемиологической обстановки на местах.

Жесткий локдаун в Германии

10 февраля Меркель и премьер-министры федеральных земель приняли решение продлить введенный в середине декабря 2020 года жесткий локдаун до 7 марта. Ведомство федерального канцлера, вопреки сопротивлению ряда федеральных земель, настояло на данном решении, ссылаясь на угрозу, связанную с быстрым распространением новых, более опасных мутаций коронавируса. В результате сохранились жесткие ограничения на контакты между людьми. Закрытыми остаются гостиницы, рестораны и кафе, театры и кинотеатры, фитнес-студии, а также предприятия розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек.

В то же время федеральные земли получили право самостоятельно решать, когда и в какой форме возобновлять работу школ и детских садов. В результате во многих землях вернулись в школы учащиеся начальных классов. Кроме того, с 1 марта открылись парикмахерские, а в некоторых землях — косметические салоны и магазины садовых товаров.

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Deutsche Welle

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