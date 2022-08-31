В Германии пытались поджечь детский сад с украинскими детьми

Попытка поджога детсада произошла в одном из районов Лейпцига. Полиция не исключает политической подоплеки.

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В восточногерманском городе Лейпциг неизвестные в конце минувшей недели пытались поджечь детский сад, куда ходят дети беженцев из Украины, сообщила газета Bild во вторник, 30 августа. Как сообщает издание, злоумышленники разлили возле входа в садик Entdeckerland в районе Грюнау легковоспламеняющуюся жидкость вроде спирта или бензина и подожгли ее.

Серьезного пожара, однако, не возникло, от пламени лишь слегка пострадала входная дверь. Поскольку нападение произошло уже после закрытия садика, пострадавших нет.

Садик "Entdeckerland" расположен в семистах метрах от приюта для беженцев, который вечером 26 августа забросали горящими предметами. Поскольку садик и приют находятся лишь в восьми минутах ходьбы друг от друга, полиция не исключает связи между двумя нападениями.

Следствие не исключает политической подоплеки

Правоохранительные органы опрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения и посты в социальных сетях в поисках улик, которые позволят раскрыть эти преступления.

Нападения в Грюнау совпали с неделей памяти жертв столкновений на расовой почве в городе Росток 30 лет тому назад, поэтому следствие не исключает политических мотивов. К делу подключена спецгруппа "Насилие" земельного ведомства по уголовным делам, которую привлекают для расследования дел о терроризме и правом экстремизме.