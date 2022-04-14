В Германии радикалы планировали похищение министра здравоохранения

Четыре гражданина Германии арестованы по подозрению в подготовке похищения министра здравоохранения Карла Лаутербаха и планировании диверсий на объектах энергетической инфраструктуры с целью отключить электричество по всей стране.

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Арестованные связаны с ультраправой группировкой Reichsbuerger, выступающей против существования демократического германского государства. Они участвовали в протестах против карантинных мер, связанных с пандемией, и против обязательной вакцинации.

Полиция провела обыски по 20 адресам, расположенным в нескольких федеральных землях. Изъято оружие, в том числе автомат Калашникова, боеприпасы, золотые слитки, серебряные монеты, крупные запасы валюты, в том числе — иностранной, а также фальшивые сертификаты о вакцинации.