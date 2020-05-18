В Германии раскрыта банда интернет-мошенников

С 2017 года 15 подозреваемых приобретали в интернете железнодорожные билеты, дорогую электротехнику и другие товары, используя данные кредитных карт, добытые преступным путем.

В Германии в ходе спецоперации раскрыта банда, совершавшая нелегальным путем покупки в интернете. Как сообщает прокуратура в Кельне в понедельник, 18 мая, накануне в четырех федеральных землях — Северный Рейн — Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Бремен и Бавария — прошли обыски в квартирах десяти подозреваемых.

В результате трое из них задержаны и помещены под стражу, были также изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и большое количество распечатанных железнодородных билетов.

По данным следствия, с лета 2017 года в общей сложности 15 подозреваемых в возрасте от 24 до 42 лет приобретали в интернете билеты немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn, дорогую электротехнику и другие товары, используя при этом данные кредитных карт, добытые преступным путем.

В общей сложности при помощи более 7000 разных кредитных карт они приобрели около 8700 билетов, при этом Deutsche Bahn деньги за них так и не получил. Общая сумма ущерба составляет около 750 тысяч евро.