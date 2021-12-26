В Германии растет число случаев подделки паспортов вакцинации

Тысячи дел по подозрению в продаже и покупке поддельных паспортов вакцинации против коронавируса расследуются в настоящее время в Германии. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает газета Tageszeitung (taz) со ссылкой на результаты опроса, проведенного среди всех земельных ведомств по уголовным делам (LKA) ФРГ. Как полагают в правоохранительных органах, число невыявленных случаев велико.

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Согласно информации taz, только LKA Баварии за период с начала 2021 года провела расследование 3070 случаев манипулирования поддельными паспортами вакцинации, причем в начале сентября было зарегистрировано всего 110 подобных случаев. В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия проведено 2495 следственных мероприятий, почти половина из них – за период с конца ноября. В Берлине зарегистрировано 1028 случаев продажи и покупки поддельных паспортов вакцинации. И даже в даже в малонаселенной федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн зафиксировано 560 таких случаев, две трети из которых имели место в последние четыре недели.

Как сообщает taz, в LKA Берлина указали на то, что фальсифицированные документы такого рода продают по цене от 50 до 350 евро, а предлагают их на таких платформах, как Telegram, WhatsApp и даже eBay. Причем цифровые сертификаты стоят дороже, чем бумажные паспорта вакцинации желтого цвета.

За последние несколько недель то и дело выявлялись новые случаи преступлений, связанных с подделкой свидетельств о прививках против ковида. Фальсифицированные документы используют в том числе для того, чтобы попасть в рестораны и учреждения культуры, для посещения которых в Германии недавно введены более строгие правила. В связи с этим LKA земли Северный Рейн - Вестфалия предупреждает: преступлением является не только подделка и продажа паспортов вакцинации, но также их приобретение. Так что наказанию подлежит каждый, кто использует подобную фальшивку.