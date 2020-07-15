В Германии разгорается скандал в связи с угрозами правых экстремистов

Министр внутренних дел федеральной земли Гессен Петер Бойт потребовал срочно провести расследование дела об угрозах со стороны правых экстремистов в адрес политиков и журналистов. "Я считаю, что сейчас важно со всей решимостью провести расследование каждого случая угроз", — заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в среду, 15 июля.

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Бойт также призвал полицию вновь заняться своей главной задачей — защищать граждан и преследовать преступников.

Накануне в отставку ушел глава земельной полиции Гессена Удо Мюнх. Как сообщил Бойт, отставка произошла по желанию самого Мюнха, который таким образом взял на себя ответственность за ошибки, за которые "должен отвечать не он один".

Речь идет о том, что глава франкции "левых" в гессенском ландтаге, зампредседателя Левой партии на федеральном уровне Янине Висслер получала электронные письма с угрозами. Прежде чем отправить ей сообщения с подписью "NSU 2.0", намекавшей на неонацистскую группировку "Национал-социалистическое подполье" (NSU), злоумышленникам удалось завладеть ее личными данными через компьютерную сеть полиции Гессена. Уже известно, что эта информация была получена в полицейском президиуме в Висбадене, а полицейский, который ее предоставил, проходит по делу не в качестве обвиняемого, а как свидетель, сообщил Бойт.

Другие угрозы с аналогичной подписью

Письма с подписью "NSU 2.0" ранее получали и другие политики Левой партии, в частности Анне Хельм, Мартина Реннер и Хелин Эврин Зоммер, а также одна берлинская артистка.

В 2018 и 2019 годах подписанные той же аббревиатурой угрозы получала франкфуртский адвокат Седа Басай-Йылдыз, которая представляла семьи потерпевших на громком судебном процессе об убийствах, совершенных членами группировки "Национал-социалистическое подполье", который завершился в июле 2018 года. Юрист сообщила, что письма были присланы по факсу и содержали данные личного характера, доступ к которым мог быть только у официальных структур. В частности, там фигурировали имена ее дочери, мужа и родителей, в адрес которых высказывались оскорбления и смертельные угрозы. После того как стало известно о новых угрозах, глава МВД Гессена не исключил существования правоэкстремистской сети в гессенской полиции.

Другие угрозы и преступления правых экстремистов в Германии

В начале мая стало известно о начале расследования по делу о других угрозах правых экстремистов. Немецким политикам, прокурорам и журналистам поступили одинаковые письма от группировки Staatsstreichorchester, в которых она угрожала убийствами. Адресатами писем были два депутата бундестага, по одному члену земельных парламентов (ландтагов) Мекленбурга — Передней Померании и Баварии, прокурор из Шверина, редакции девяти СМИ, а также адвокатская контора в Берлине. В тексте писем, полученных на прошлой неделе, утверждается, что у отправителей имеется достаточное количество боеприпасов, чтобы убить каждого из адресатов, а в конце написаны нацистские приветствия.

В июне в Германии начался судебный процесс по делу об убийстве политика также из Гессена Вальтера Любке, выступавшего за прием и поддержку беженцев. Любке был обнаружен в ночь на 2 июня 2019 года на террасе своего дома в Вольфхагене с огнестрельным ранением головы. Главным обвиняемым по делу является правый экстремист Штефан Э., а решающими для этого деяния стали расистские, ксенофобские и националистические убеждения, считает Федеральная прокуратура Германии.

Еще одним громким правоэкстремистским преступлением в ФРГ стал теракт, совершенный в середине февраля 2020 года также в федеральной земле Гессен. Предполагаемый преступник Тобиас Р. застрелил девять человек в двух кальянных в городе Ханау в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Как минимум пять человек были тяжело ранены. После этого преступник вернулся домой, где, предположительно, убил свою 72-летнюю мать и покончил с собой. Министерство внутренних дел Германии сочло стрельбу в Ханау расистски мотивированным терактом.