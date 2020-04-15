В Германии смягчают карантинные меры: откроются маленькие магазины и школы

В Германии с понедельника, 20 апреля, разрешается работа магазинов с торговой площадью до 800 квадратных метров. Такое решение в среду, 15 апреля, принято по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с премьер-министрами 16 федеральных земель Германии. Все открывающиеся магазины должны обеспечить соблюдение условий гигиены и не допускать скопления покупателей в своих помещениях. Независимо от размера, могут открыться автосалоны, книжные и веломагазины, разрешается работа музеев, библиотек и архивов, зоопарков и ботанических садов.

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Это первое решение по смягчению карантинных мер в Германии. В то же время большинство строгих ограничений на социальные контакты, которые были введены 16 марта в связи с эпидемией коронавируса и должны были действовать до 19 апреля, сохраняются до 3 мая включительно. Гражданам настоятельно рекомендовано носить защитные маски в общественном транспорте и при посещении магазинов.

До дальнейших распоряжений остаются закрытыми кафе, рестораны и бары. И по-прежнему запрещены собрания в церквях, мечетях и синагогах. Концерты и другие массовые мероприятия остаются под запретом по 31 авугста. Гостиницы смогут работать только для постояльцев, совершающих служебные поездки, но там нельзя будет останавливаться туристам.

С 4 мая смогут открыться парикмахерские, они должны обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты.

Школы возобновят свою работу 4 мая

Возвращение учеников в школы должно быть постепенным, начиная с 4 мая. В первую очередь занятия начнут выпускные классы. К 29 апреля министерства образования всех федеральных земель должны представить концепции возобновления преподавания в подведомственных им школах.

Пограничный контроль остается

До 4 мая, по решению министерства внутренних ФРГ, контроль на границах Германии с пятью соседними государствами — Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией остается. Пересекать эти границы могут жители, работающие в этих странах, и водители грузового транспорта. Воздушное сообщение по-прежнему закрыто с Италией и Испанией. Открыта граница с Бельгией и Нидерландами.

По итогам совещания с премьер-министрами земель Ангела Меркель сообщила, что решено было вновь обсудить дальнейшие шаги по постепенному снятию карантина 30 апреля.