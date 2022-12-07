Немецкие власти утром в среду в ходе масштабной и молниеносной операции арестовали заговорщиков из числа правых радикалов, которые, как утверждает следствие, готовили вооруженный захват парламента и государственный переворот. Арестованы пока всего 25 человек, но следствие считает, что эта группировка представляла собой крайне серьезную опасность для демократической Германии.

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Как объявила немецкая прокуратура, рейды с участием более чем 3000 сотрудников полиции и спецслужб были проведены утром в среду одновременно в 130 местах в 11 землях Германии, а также в Австрии и Италии.

По данным следствия, предполагаемый лидер группировки, названный в пресс-релизе "Генрихом XIII П.Р.", связывался с представителями России, в которой заговорщики видели важнейшего внешнего союзника. У немецких правоохранительных органов нет свидетельств, что представители России откликнулись на эту попытку наладить контакт.

Посольство России поспешило заявить, что никакого отношения к заговору не имеет.

Прокуратура утверждает, что заговорщики намеревались штурмом захватить бундестаг, свергнуть демократическую власть и поставить во главе государства своего лидера.

Для этого они как минимум с ноября 2021 года занимались вербовкой действующих и бывших военных, приобретением оружия и организацией тренировок.

"Это может показаться невероятным, но у полиции нет никаких сомнений, что эти конспирологи-праворадикалы были крайне опасны", — подчеркивает корреспондент "Би-би-си" в Берлине Дженни Хилл.

Члены группировки, как объясняет следствие, придерживались той же идеологии, что и движения "Граждане рейха" (Reichsbürger) и QAnon.

"Обвиняемых объединяет глубокое неприятие государственных институций и свободное, демократическое устройство государства в Федеральной Республике Германии", — заявила прокуратура.

Министр юстиции Германии Марко Бушман свое объявление в "Твиттере" об операции против заговорщиков начал со слов: "Демократия способна себя защитить".

Demokratie ist wehrhaft: Seit heute Morgen findet ein großer Anti-Terror-Einsatz statt. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen ein mutmaßliches Terror-Netzwerk aus dem Reichsbürger-Milieu. Es besteht der Verdacht, dass ein bewaffneter Überfall auf Verfassungsorgane geplant war. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) December 7, 2022

Подпольное движение "Граждане рейха" не признает нынешнее демократическое немецкое государство и выступает, в частности, за восстановление Германии в границах до 1939 года. Члены же неформального движения QAnon — это конспирологи, которые, в частности, считают, что всеми демократическими государствами заправляет так называемый deep state — "глубинное государство".

Пресс-секретарь военной разведки Германии сказал агентству Reuters, что среди членов группировки есть один действующий солдат из спецназа и несколько военных в запасе.

Что касается лидера группировки, то немецкая и мировая пресса из его имени и инициалов в пресс-релизе — Генрих XIII П.Р. — поняла, что речь идет о представителе рода фон Ройсс — династии, которой в этом году исполнилось 900 лет и которая правила землями в нынешних Тюрингии и Саксонии, восточногерманских землях.

Военное же крыло группировки, согласно данным следствия, возглавлял другой аристократ — он в пресс-релизе обозначен как "Рюдигер фон П.".

Кроме того, в состав группы входил берлинский судья и бывший депутат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

В среду и четверг задержанные заговорщики предстанут перед Федеральным судом Германии, который, как ожидается, выдаст ордеры на их арест и содержание под стражей до суда.