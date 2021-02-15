В Германии создан прибор, предупреждающий о приближении инфаркта
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При сердечном приступе или инсульте каждая минута на счету. Немецкие ученые разработали компактное устройство, которое заранее предупреждает о приближении инфаркта и инсульта.

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Инфаркт миокарда и церебральный инсульт — наиболее распространенные в мире сердечно-сосудистые заболевания, которые к тому же нередко оборачиваются летальным исходом. В одной только Германии каждый год, в среднем, регистрируются 280 тысяч сердечных приступов и 270 тысяч случаев кровоизлияния в мозг. Во всех этих случаях жизенно важно как можно скорее принять необходимые меры.

Группа ученых Политехнического университета Гамбурга во главе с профессором Александром Кельпином (Alexander Kölpin) разработала портативный радар, который позволяет в считанные секунды бесконтактно определить, в частности, нарушения в работе кровеносной системы (даже если явных симптомов пока нет) и своевременно предупредить о приближении инфаркта или инсульта.

Тревожный сигнал

Это портативное устройство размером с пачку сигарет, только примерно вдвое толще, представляет собой сложную сенсорную систему. Пользоваться аппаратом можно даже на дому. Во время бесконтактного мониторинга состояния здоровья человека маленькие датчики с искусственным интеллектом фиксируют показатели жизненно важных функций организма, передают эти сведения на сканер и в случае, если фиксируют приближающуюся опасность инфаркта или инсульта, подается сигнал тревоги. Получив такое предупреждение, человек может сразу, не дожидась приступа, позвонить в скорую помощь. Ведь в этой ситуации каждая минута на счету.

В больнице такой радар можно установить, например, у кровати пациента. Оттуда прибор и будет проводить постоянный мониторинг состояния организма пациента, не издавая при этом, кстати, никакого шума. К слову, человеку при этом вовсе не нужно лежать неподвижно, он вполне может двигаться и менять положение тела: препятствий обследованию это не создаст.

Вовремя принять меры

Новое радарное устройство с помощью испускаемых им и абсолютно безопасных для здоровья человека импульсов, среди прочего, фиксирует частоту, силу и регулярность сердцебиения, — только проводимое им обследование дает результаты гораздо более точные, чем простая пальпация пульса.

Детальность и безошибочность показаний новой сенсорной системы удивляют даже опытных врачей, которые сейчас проводят тестирование аппарата. Помимо того, что девайсу со встроенным в него миниатюрным компьютером под силу распознать приближение инфаркта или инсульта, он способен обнаружить у пациента даже артериосклероз. Данные отправляются на компьютер врача, который на их основании принимает в случае необходимости превентивные меры.

По мнению создателей этого устройства, способного с помощью искусственного интеллекта предсказывать инфаркты и инсульты, его можно использовать не только в больницах, но и в домах престарелых или даже дома. Ученые и врачи намерены усовершенствовать прибор так, чтобы его, подобно датчикам противопожарной сигнализации, можно было устанавливать на потолке, тем самым обеспечивая мониторинг состояния здоровья не одного, а сразу нескольких человек.

В любом случае исследователи уверены, что это маленькое умное устройство сможет спасти не одну человеческую жизнь. Ведь чем раньше предупредить о приближении смертельно опасного недуга, тем больше будет шансов у врачей помочь нуждающимся в этом пациентам.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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