В Германии три женщины получили стипендию в 1600 евро за безделье

В 2020 году профессор гамбургского вуза объявил конкурс на лучший проект, связанный с бездельем. Сейчас известны призеры. За что же они получили стипендию в 1600 евро?

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1600 евро за ничегонеделание — звучит круто, не так ли? Бездельничать можно благодаря стипендии от Гамбургской высшей школы изобразительных искусств. Ее выделили в рамках арт-проекта, который, однако, в меньшей степени связан с понятием "dolce vita", то есть сладким бездельем. Именно поэтому три победительницы конкурса не собираются залечь на диван, ничего не делая, — они откажутся заниматься тем, что у них вызывает раздражение, а то и вредит — себе, другим или окружающей среде.

Что происходит, когда мы от чего-то отказываемся и ничего не делаем? Каковы последствия для общества, здоровья, климата? Слово "отказ", как правило, звучит негативно, но, как отмечает инициатор арт-проекта профессор Фридрих фон Борриес (Friedrich von Borries), не в данном контексте. "Поваляться, вытянув ноги, нравится всем, а вот запреты, типа "делать это и вот это тебе больше нельзя", все воспринимают в штыки", — подчеркивает он. Фридрих фон Борриес призывает отказаться от постоянной гонки за чем-то большим и лучшим. Принцип "выше, быстрее, сильнее", по его мнению, не эффективен — нужно выйти из спирали стремления к успеху и жить, получая удовольствие.

Профессор теории дизайна, архитектор, куратор и писатель Фридрих фон Борриес обещал солидное вознаграждение за умное безделье — по 1600 евро каждому из трех победителей конкурса, которых выберет специальное жюри. Конкурс был объявлен в августе прошлого года, и вот сейчас представлены его результаты. Победили три женщины: Хилистина Банзе (Hilistina Banze) из Гамбурга, Миа Хофнер (Mia Hofner) из Кельна и Кимберли Вехофф (Kimberley Vehoff) из нижнесаксонского города Бад-Фаллингбостеля.

Претендентов на награду за ничегонеделание в рамках проекта "Schule der Folgenlosigkeit" ("Школа беспоследственности") оказалось около трех тысяч человек из 70 стран мира. Жюри выбрало 14 финалистов. Среди них — девятилетний школьник, который из чувства ответственности за экологию не захотел, чтобы мама возила его в школу на автомобиле. Бразильская активистка, собирающая пластиковый мусор в своей деревне. Врач, который больше не хочет назначать своим пациентам обезболивающие препараты, вызывающие привыкание, потому что он знает, как эти болезни можно лечить иначе. Журналист, который в течение четырех недель отказался распространять негативные новости. Есть среди номинантов и человек, который на десять дней дал обет молчания, чтобы внимательней слушать других.

На втором этапе определили трех лауреатов. Все они оказались женщинами. Чем же они смогли удивить комиссию?

Цифровая диета

26-летняя Миа Хофнер (Mia Hofner), дизайнер из Кельна, решила на две недели отказаться от цифрового потребления. При этом ей были важны два аспекта. Во-первых, для передачи, сбора и в конечном счете анализа электронных данных пользователей тратится много электроэнергии, выработка которой оказывает вредное воздействие на окружающую среду. А во-вторых, Мию беспокоит тот факт, что, пользуясь социальными сетями и мобильной связью, она невольно делится с другими частной информацией о себе и своих близких.

По этим причинам Миа временно отказалась от смартфона, электронной почты и онлайн-шопинга — иными словами, от всех действий, которые предполагают сбор ее личных данных третьей стороной, будь то провайдеры, социальные сети или фирмы, собирающие информацию, чтобы создать виртуальные портреты потенциальных клиентов. Кроме того, по мнению Мии, интернет и мобильная телефонная связь отнимают у нее слишком много энергии и создают напряжение в ее отношениях с близкими людьми.

"Мне было невероятно трудно во время пандемии, когда социальные контакты и без того сведены к минимуму, отключиться от внешнего мира, — рассказывает в интервью DW Миа Хофнер. — Должна признаться, что я позволила себе лишь один раз позвонить по телефону с сим-картой, не связанной с интернетом, сестре, которая в это время находилась в Чили".

Миа Хофнер убеждена в том, что защита личных данных — это вопрос солидарности с другими пользователями интернета и мобильной связи. В интервью DW она призналась, что для коммуникации с друзьями старается пользоваться программой шифрования электронной переписки, однако опасность она видит в другом. "Я сама не боюсь, что мои данные, скажем, через социальные сети могут попасть в третьи руки. Но среди моих друзей и родственников есть и уязвимые люди, которым обнародование их данных может когда-нибудь навредить, например, при поиске работы, жилья и так далее. Раскрывая свои данные, я автоматически даю возможность анализировать информацию и о них. Причем, без их согласия. Это меня очень беспокоит", — подчеркивает Миа Хофнер. Она рекомендует пользователям интернета быть осторожней в распространении личных данных в соцсетях, которые могут быть использованы в разных целях и без их ведома.

Мусульманская феминистка отказалась от хиджаба

Социальный педагог и консультант по проблемам интеграции из Гамбурга Хилистина Банзе (Hilistina Banze) заявила, что в течение недели не будет носить хиджаб. Ей было важно показать свои коротко стриженные (до 3 мм) волосы и тем самым опровергнуть ролевые стереотипы. Жюри впечатлила смелость эксперимента 31-летней участницы конкурса.

"Я могу себе представить, что для многих людей женщины в хиджабе, как бельмо на глазу.Я готова его снять и показать людям, что под ним скрываются короткие волосы. Уверена, что это тоже многим не понравится. Таким образом я иду на конфронтацию с теми, кто дискриминирует людей по их внешнему виду. Мне совсем не хочется быть женщиной, которая оправдывается за то, что она носит. Я хочу начать дискуссию о том, что женщины мусульманской веры не должны ассоциироваться лишь с их одеждой", — объясняет суть своего конкурсного проекта Хилистина Банзе.

Укрепить социальные и эмоциональные связи

22-летняя Кимберли Вехофф (Kimberley Vehoff) из города Бад-Фаллингбостеля является специалистом по пищевым технологиям. Она очень недовольна тем, что из-за стремительного развития экономики на людей оказывается давление для повышения их продуктивности. Жюри сочло убедительными ее доводы о том, что из-за этой ситуации страдают ее социальные контакты, особенно если учесть, что Кимберли Вехофф посменно работает утром, после обеда или ночью, а ее рабочая неделя нередко длится шесть дней. Девушка взяла отпуск за свой счет и использовала стипендию, чтобы снова укрепить свои эмоциональные связи с близкими людьми.

"В то время, когда моя семья и друзья в выходные дни отдыхают, я работаю. А когда они работают — я отдыхаю. Кроме того, посменная работа вызывает расстройство сна и делает меня раздражительной. Если так жить долгое время, то можно нанести вред своему физическому и психическому здоровью. Именно поэтому мне кажется, что я заслужила эту стипендию", — подчеркнула Кимберли Вехофф.

Уроки для другой жизни

Проекты участников конкурса демонстрируются до 18 июля в Гамбургском художественном музее (MK&G) на выставке, название которой можно перевести как "Школа беспоследственности. Уроки для другой жизни").

Ее цель — поставить под сомнение существующие стереотипы и механизмы мышления, направленные на постоянный рост эффективности труда и доходов, заставить задуматься каждого о связи между его собственной жизнью с изменениями климата, а также социальными и политическими структурами, доминирующими в нашем обществе.