В Германии в университете произошла стрельба: ранены четыре человека

Неизвестный устроил стрельбу в здании Гейдельбергского университета на юго-западе Германии. В результате ранены четыре человека, сообщила полиция в Мангейме в понедельник, 24 января, пишет Deutsche welle.

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Агентство dpa со ссылкой на источники в органах безопасности сообщает о смерти одного из пострадавших, официального подтверждения пока не поступало.

По данным правоохранительных органов, преступник действовал в одиночку, он мертв.

"Мы полагаем, что сообщников не было", — заявил представитель полиции.

Инцидент произошел во время лекции в одной из аудиторий медицинского факультета, после этого нападавший выбежал из здания.

Личность преступника пока не раскрывается

В целях предосторожности район университета оцеплен, проводятся поисково-следственные мероприятия. О личности злоумышленника не сообщается, полиция не раскрывает и обстоятельства его смерти, а также возможные мотивы.

По информации агентства dpa, ссылающегося на источники в органах безопасности, нападавший застрелился. Как отмечает далее агентство, преступник являлся студентом и, по первым данным, не руководствовался политическими или религиозными мотивами. При себе он имел несколько единиц длинноствольного огнестрельного оружия, указали собеседники dpa.