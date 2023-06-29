В Германии вопреки санкциям продолжает работу связанное с RT агентство
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Агентство видеоматериала Ruptly, принадлежащее российскому медиахолдингу "ТВ Новости", продолжает работу в Берлине и даже ищет новых сотрудников, несмотря на санкции ЕС, принятые на фоне российского вторжения в Украину. На это обращает внимание берлинская газета Der Tagesspiegel в публикации за четверг, 29 июня.

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Агентство Ruptly было занесено в регистр фирм в Берлине в 2012 году. Оно на 100% принадлежит медиахолдингу "ТВ Новости", зарегистрированному в России как "автономная некоммерческая организация (АНО)" и являющемуся учредителем российского государственного телеканала иновещания RT (бывший Russia Today).

Холдинг "ТВ новости" находится в санкционном списке Евросоюза с декабря 2022 года. С точки зрения ЕС, этот финансируемый из госбюджета РФ медиахолдинг занимается распространением пророссийской пропаганды и создает искаженную картину происходящего в Украине.

Ruptly распространяет российскую пропаганду


По сведениям Der Tagesspeigel, агентством Ruptly руководит то же лицо, что и немецкоязычным телеканалом RT DЕ, а именно: Динара Токтосумова. Как пишет немецкая газета со ссылкой на пожелавшую сохранить анонимность бывшую сотрудницу агентства, Ruptly поставляло видеоматериал не только другим российским государственным СМИ, но и иностранным медиакомпаниям, в частности из Бразилии, США, ОАЭ, Испании и Германии.

При этом среди освещаемых тем превалировали темы, связанные с антиправительственными выступлениями в европейских странах, а также, например, акции против поставок вооружений в Украину. Между тем такие темы, как вручение президенту Украины Владимиру Зеленскому международной премии имени Карла Великого в Аахене, судя по всему, обходили стороной. Слова "война" и "вторжение" по отношению к происходящему в Украине не употребляются.

По словам собеседника издания Der Tagesspiegel, после начала войны России против Украины многие сотрудники Ruptly в Берлине уволились, но руководство фирмы наняло новых работников..

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