В Германии впервые разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса

Немецкий Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха) выдал первое разрешение на клиническое тестирование вакцины от коронавируса Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

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"Разрешение - это результат внимательной оценки потенциального риска и пользы кандидата на тестирование", - отметили в пресс-службе.

Тестовую вакцину произвела компания из города Майнц Biontech, теперь она может тестировать ее на добровольцах.

"Тестирование "кандидата на вакцину" на человеке - это важная веха на пути к выработке безопасного и действенного препарата против Covid-19 для населения Германии и не только", - указывает институт.

Biontech разработал РНК-вакцину, которая содержит в себе генетическую информацию в форме рибонуклеиновой кислоты. "В рамках первой части разрешенного клинического тестирования будет привито 200 здоровых участников тестирования в возрасте от 18 до 55 лет", - сообщает пресс-служба научного учреждения.