В Германии за сутки зафиксировано почти 16 500 заражений коронавирусом

В Германии за минувшие сутки зафиксировано 16 417 новых случаев заражения коронавирусом, за последние 24 часа от последствий Covid-19 скончались еще 879 человек, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) утром в субботу, 23 января.

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Неделю тому назад в ФРГ было зафиксировано 18 678 новых заражений и 980 новых летальных исходов.

Антирекорд по смертям в ФРГ был установлен 14 января, когда за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 1244 человека, а антирекорд по заражениям — 18 декабря (33 777 случаев), но тогда были учтены задним числом еще 3500 случаев.

По данным RKI на утро 23 января, уровень заражаемость по стране снизился до 112,6 случаев на 100 тысяч человек в течение семи дней. Самый высокий показатель индикатора темпов распространения инфекции (197,6) был зафиксирован 22 декабря. После этого он некоторое время колебался в обе стороны, но в последние дни стабильно снижается.

Во всем мире — почти 100 млн заражений

Во всем мире, по данным портала Worldometer, количество заражений коронавирусом достигло почти ста миллионов (98 755 034 случаев), в том числе более двух миллионов (2 116 554) — с летальным исходом. Больше всего от пандемии страдают США. Здесь, по последним данным, зафиксировано 25 390 042 заражения и 424 177 смертей.

Россия занимает четвертое место в мире по заражаемости: здесь выявлено 3 677 352 случая инфекции и 68 412 смертей.