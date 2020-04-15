В Германии задержаны готовившие теракт исламисты из Таджикистана

Предполагаемые боевики задержаны в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия по ордеру Федеральной прокуратуры. По данным следствия, эти люди планировали теракты на территории Германии.

Полиция в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия задержала группу исламистов из Таджикистана, которые, судя по всему, планировали совершить теракты на территории ФРГ. Четыре задержания были произведены утром в среду, 15 апреля, в различных районах Северного Рейна — Вестфалии по ордеру Федеральной прокуратуры Германии, сообщило издание Der Spiegel.

Предполагаемый глава банды — 30-летний Равшан Б. — еще с прошлого года содержится в следственном изоляторе. Он был задержан после того, как у него было найдено оружие. По данным следствия, задержанные исламисты являются членами одной из ячеек джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ).

Планы терактов на территории ФРГ

Из материалов дела следует, что эти люди вступили в ряды ИГ в январе 2019 года. Они поддерживали контакты с высокопоставленными лидерами ИГ в Сирии других странах. По данным следствия, первоначально эти исламисты хотели уехать из Германии в Таджикистан, чтобы воевать против таджикского правительства. Позднее они передумали и решили устроить теракты в ФРГ, сообщает Der Spiegel.

Теракты, намеченные группой Равшана Б., уже находились в стадии планирования. В качестве возможных объектов для нападений рассматривались американские базы в Германии и лица, которые, по мнению группировки, критично настроены к исламу. Кроме того, предполагаемые боевики заказали в интернете материалы, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатки.

Ранее полиция в ходе обысков уже обнаружила у членов этой группировки несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе у Равшана Б.