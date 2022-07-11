В Германии зафиксировали почти 1300 преступлений против россиян и украинцев
Foto: AP/Scanpix

С начала российского вторжения в Украину полиция Германии зафиксировала 701 "антироссийское" и 592 "антиукраинских" преступлений. Об этом в понедельник, 11 июля, пишет RND со ссылкой на данные министерства внутренних дел Германии.

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К таким преступлениям полиция относит поступки, попадающие под статьи уголовного кодекса и связанные с войной, уточняет RND. Для сбора информации о подобных правонарушениях федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) создало специальный центр сбора информации "Isa Kiew", куда поступают сообщения о политически мотивированных преступлениях.

В начале апреля силовики отчитались о 383 антироссийских и 181 антиукраинских преступлениях. "В основном это оскорбления, порча имущества, но также и акты насилия", — рассказала тогда министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

В начале марта немецкие СМИ сообщали о различных случаях разжигания межнациональной вражды, направленных как против россиян, так и против украинцев, живущих в Германии. В марте в Берлине произошел пожар в спортивном зале начальной школы имени Ломоносова. Причиной, по данным полиции, стала бутылка с легковоспламеняющимся веществом.

Тогда же на стенах российского дома науки и культуры в центре Берлина неизвестные написали большими буквами слово "убийцы". В первую неделю марта в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия сожгли автомобиль украинской семьи.

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