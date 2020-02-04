В Германии зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заболевания коронавирусом 2019 n-CoV, выявлены в федеральной земле Бавария. Таким образом, количество зарегистрированных заболевших в ФРГ увеличилось до 12 человек.

В Германии число пациентов, инфицированных коронавирусом 2019n-CoV, возросло до 12 человек. Еще о двоих заболевших сообщили в понедельник, 3 февраля, в министерстве здравоохранения Баварии. Они живут в округе Штарнберг неподалеку от Мюнхена, где расположена компания Webasto, поставляющая автозапчасти. Одним из носителей оказался сотрудник предприятия, а другим — ребенок работника фирмы.

О первом случае заражения коронавирусом2019-nCoV в Германии стало известно 27 января. Заболевание было выявлено у сотрудника баварской фирмы Webasto, который ранее находился в контакте с приехавшей из Китая коллегой. В настоящее время вирусом заразились восемь сотрудников компании и двое членов их семей. Еще два других пациента были среди эвакуированных из китайского города Ухань жителей ФРГ. Их доставили 1 февраля немецким военным самолетом во Франкфурт-на-Майне.

По данным на 3 февраля, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, умерли 425 человек. За сутки число зараженных выросло на 3235 человека. Всего официально зарегистрированы 20438 случаев заражения новым вирусом. В настоящее время он распространился из Китая, по меньшей мере, в двадцать четыре другие страны.