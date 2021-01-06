В Гонконге по подозрению в попытке госпереворота задержали 53 человека
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Гонконге по подозрению в попытке подрыва власти задержали 53 человека, пишет издание Hong Kong Free Press.

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Издание отмечает, что их арестовали за их участие в праймериз демократических сил в законодательные органы Гонконга, которые прошли в июле 2020 года. Тогда в них приняли участие более 600 тыс. человек, писало издание.

На сайте канала NowTV со ссылкой на источники сообщается, что задержания по обвинению в подрывной деятельности произошли после того, как активисты дали предвыборное обязательство наложить вето на государственный бюджет.

Массовые протестные акции начались в Гонконге в 2019 году, когда власти Китая решили узаконить выдачу в материковый Китай лиц, которых в Гонконге подозревают в преступлениях. Под давлением демонстрантов власти осенью 2019 года отозвали законопроект.

В конце июня 2020 года в Гонконге вступил в силу принятый китайскими властями закон об обеспечении национальной безопасности. Он, в числе прочего, направлен против сепаратизма и подрыва государственной власти. Высшая мера наказания за его нарушение допускает пожизненное заключение.

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