В Гонконге украли 600 рулонов туалетной бумаги. В городе дефицит из-за коронавируса

В Гонконге вооруженные люди похитили сотни рулонов туалетной бумаги на общую сумму 1695 гонконгских долларов (218 долларов США).

Все дело в том, что город испытывает дефицит туалетной бумаги, это вызвано ажиотажным спросом на фоне эпидемии коронавируса.

Грабители, угрожая ножами, отобрали дефицитный груз у доставщика рядом с супермаркетом Wellcome в районе Вонкок, сообщила полиция. Эта часть Гонконга пользуется дурной славой из-за действующих там банд.

Правоохранители по горячим следам арестовали двух мужчин, обнаружив у них часть пропавшей туалетной бумаги, рассказали местные СМИ.

Согласно сообщению Apple Daily, злоумышленники похитили 600 рулонов бумаги.

Магазинам города остро не хватает этого товара, и при поступлении новых партий за туалетной бумагой выстраиваются длинные очереди.

Местные власти попытались заверить население, что вспышка коронавируса не влияет на поставки туалетной бумаги, но жители все равно пытаются запастись ей впрок.

Люди также массово скупают рис, макаронные продукты и чистящие средства.

Практически невозможно найти в продаже защитные маски для лица и дезинфицирующие средства.

Власти винят в этой ситуации распространение слухов. По их словам, поставки запасов продовольствия и хозяйственных товаров остаются стабильными.

Помимо Гонконга, туалетную бумагу, дезинфицирующие средства и маски для лица массово скупают в Сингапуре, где было зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусом.