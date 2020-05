В Гонконге возобновились протесты: более 200 человек задержаны, 18 госпитализированы

Полиция Гонконга задержала 230 человек, участвовавших в антиправительственных акциях протеста, возобновившихся в стране, сообщает агентство Reuters.

Акции начались в торговых центрах Гонконга. Сотни участников выступили против решения властей, которые не разрешили провести марш протеста 10 мая в День матери. Позже часть протестующих вышла на улицы в районе Монгкок. Люди разожгли костры и стали выкрикивать антиправительственные лозунги. Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

По информации источника, полицейские задержали порядка 230 человек за незаконное массовое собрание, намерение повредить или уничтожить чужое имущество и отказ предъявить документы. Среди задержанных люди в возрасте от 12 до 65 лет. 18 человек госпитализированы.

Как уточили в полиции, еще 19 человек оштрафовали за нарушение правил по соблюдению мер безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции. Из-за коронавируса в Гонконге сейчас запрещены собрания, в которых участвуют больше восьми человек.

Пользователи в Twitter начали жаловаться, что полицейские превысили полномочия, разгоняя толпу. "Законодатель Рой Квонг был арестован в районе Монгкок, после того как полицейские силой уложили его на колени", — написал один из пользователей.

"Полиция Гонконга останавливает и обыскивает людей, даже если они просто стоят на самой оживленной туристической улице", — сообщил другой.

Сообщается, что представителям СМИ, оказавшимся в эпицентре событий, пришлось промывать глаза, после того как полицейские направили на них перцовые баллончики.

Протесты в Гонконге продолжаются с 2019 года. Поводом стала принятая поправка к закону, которая позволила бы экстрадировать людей из Гонконга в материковый Китай. Руководительница территории Кэри Лем 23 октября отозвала поправку, однако протесты это не остановило. Теперь протестующие требуют отставки Лем и всеобщего избирательного права.

Hong Kong police arrested more than 200 people during pro-democracy protests after a sing-along demonstration at a shopping mall https://t.co/GyUkryTIiT pic.twitter.com/99NQK0LPVG — Reuters (@Reuters) May 11, 2020

JUST IN: Lawmaker Roy Kwong arrested in #Mongkok, after being stepped and knelt on in the head by #HKPolice.#HKPoliceState #StandWithHK

credit: @rthk_news live footage pic.twitter.com/njw92MlWER — Global Solidarity with Hong Kong (@GlobalSolidHK) May 10, 2020

That is how #hkpolice do stop and search in #hongkong, even though #Hongkongers were just standing on the pavement in one of the busiest tourist attractions on #mothersday2020. pic.twitter.com/Hv86pWFS9U — Demosistō 香港眾志 😷 (@demosisto) May 10, 2020

reporters were in pain and trying to wash their eyes after police pepper sprayed them in mongkok. @StandNewsHK reporter said they were basically trapped and couldn't leave. #HongKong Police Arrest Protesters, Fire Repellents, Media Says https://t.co/5akSuJRS1J pic.twitter.com/dLORpNavoC — Fion Li (@fion_li) May 10, 2020