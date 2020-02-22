В городах Германии прошли демонстрации против правого экстремизма

В ряде немецких городов участники демонстраций почтили память жертв теракта в Ханау, совершенного 19 февраля. Тобиас Р. убил 9 человек с миграционными корнями и сам покончил с собой.

В немецком городе Ханау в субботу, 22 февраля, прошла акция памяти жертв теракта, совершенного несколько дней назад. Демонстранты выступили также против насилия и правого экстремизма. В акции приняли участие, по разным оценкам, от трех до шести тысяч человек. Подобные демонстрации прошли также в ряде других городов, в том числе Марбурге, Миндене и Гамбурге.

В акции в Ханау приняли участие родственники жертв теракта, а также политики и представители "Курдской общины Германии" и других организаций. Они возложили венки и цветы на одном из мест преступления. Среди участников был бывший сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Джем Оздемир, имеющий турецкие корни. Он выразил надежду, что начинающийся год "войдет в историю тем, что Германия примет меры для борьбы с правыми радикалами".

Вечером 19 февраля в одну из кальянных в центральной части города Ханау в федеральной земле Гессен ворвался человек и начал стрельбу по посетителям. Через некоторое время произошла стрельба в кальянной в другом районе Ханау — Кессельштадте. В результате были убиты восемь человек, еще один пострадавший скончался позже от полученных ранений.

Полиции оперативно удалось установить личность предполагаемого преступника — 43-летний житель Ханау Тобиас Р. Он был найден убитым в собственной квартире, рядом с ним находилось тело его 72-летней матери. По данным полиции, Тобиас Р., вероятно действоваший в одиночку и совершивший самоубийство, имел разрешение на владение охотничьим оружием. Все жертвы теракты имели миграционные корни.