В городах Казахстана продолжаются уличные протесты из-за цен на газ

С 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, жители требуют снизить ее вдвое. В местах протестов наблюдаются перебои с интернетом, есть задержанные.

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В казахстанском городе Жанаозене в понедельник, 3 января, продолжились уличные протесты против повышения цен на газ. Как сообщили протестующие агентству КазТАГ, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,24 евро – Ред.), жители требуют снизить ее до 50 - 60 тенге. Акции против повышения цен на голубое топливо прошли также в нескольких селах Мангистауской области, к которой относится и Жанаозен.

Помимо этого, в ночь на 3 января сотни жителей города Актау собрались на городской площади, выдвинув такие же требования. По данным информационных агентств, в Актау стянуты полицейские автозаки и армейские грузовики. Кроме того, часть рабочих в Мангистау, по данным КазТАГ, пригрозила забастовкой из-за цен на газ. На фоне протестов в крупных населенных пунктах наблюдаются проблемы с доступом в интернет.

По информации "Азаттык" - казахской службы международной медиа компании "Радио Свобода", - в столице республики, Астане, правоохранители задержали восемь человек, вышедших поддержать протестующих в Жанаозене. Также в Алма-Ате силовики перекрыли доступы к площади Республики, очевидцы сообщают о перебоях в работе мобильного интернета.

Президент поручил разобраться

Президент страны Касым-Жомарт Токаев 2 января написал в твиттере, что дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене "с учетом экономической целесообразности, в правовом поле".

Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 2, 2022

Правительство уже сообщило, что в Мангистаускую область направлена комиссия для анализа ситуации. "Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ", - говорится в заявлении кабинета министров.

При этом руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Картбаев рассказал журналистам, что возврат к прежней цене 60 тенге невозможен по причине того, что сейчас цена на газ на бирже составляет 70 - 85 тенге за литр. К этой цене надо еще добавить операционные расходы предпринимателей, связанные с транспортировкой газа к потребителю.