В городах РФ новая волна обысков у активистов и правозащитников

В Санкт-Петербурге с раннего утра в субботу, 5 марта, полиция устроила обыски у активистов, правозащитников и муниципальных депутатов. В частности, как сообщает интернет-ресурс "Медиазона" и Telegram-канал "Задержания Санкт-Петербург" обыск идет у правозащитницы Марии Малышевой, которая защищает в судах задержанных на акциях протеста против войны в Украине.

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Полицейские выломали дверь в квартире, где проживают мать и дочка правозащитника Динара Идрисова. Им было заявлено полицией, что он "может быть причастен к ряду преступлений". По данным Идрисова, обыски проводятся более чем по 80 адресам.

Известно также об обысках у бывшего муниципального депутата Ольги Галкиной и члена Федерального комитета Либертарианской партии России Марины Мацупиной.

Обыски во Владимире



Во Владимире полиция проводит следственные мероприятия как минимум у пяти человек, в том числе у Кирилла Алексеева, помощника бывшего депутата Законодательного Собрания Владимирской области Максима Шевченко. Сам известный журналист несколько дней назад заявил о выходе из фракции КПРФ в областном парламенте. Причиной названы разногласия с руководством партии по поводу агрессии России против Украины. Поскольку Шевченко избирался по партийному списку, это решение подразумевает и досрочное прекращение им депутатских полномочий.