В городах России прошли протесты из-за приговора Навальному

На Манежной площади в центре Москвы и на Невском проспекте в Петербурге проходили несогласованные акции протеста из-за приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Полиция задержала около 900 человек.

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Общее число задержанных на акциях за весь день превысило 900 человек, пишет "Медуза" со ссылкой на «ОВД-Инфо». В Москве задержаны более семисот человек, в Питере — более ста пятидесяти. Единичные задержания были в Ижевске, Омске, Челябинске, Уфе, Кирове, Чебоксарах, Краснодаре, Мытищах и Люберцах.

В Москве на Кузнецком мосту образовалась колонна протестующих, которые шла в сторону улицы Рождественка. По оценкам корреспондента "Медиазона", в колонне около 200 демонстрантов, которые скандировали "Свободу" и "Путин вор".

Полиция оцепила Манежную и Пушкинскую площади в центре Москвы. Вход на Красную площадь был закрыт еще вечером накануне — по официальной версии, на профилактику.

В Санкт-Петербурге люди также вышли митинговать на Невский проспект, полиция задерживала людей. Причем в автозак отправлялись даже уличные музыканты. "На выходных балалайка служила индульгенцией, теперь не спасает даже виолончель", — пишет "Фонтанка".

Станции метро, ближайшие к местам протестов, в обоих крупнейших городах были закрыты.

Около часа ночи по московскому времени (около полуночи по рижскому) "Медуза" сообщила, что протесты заканчиваются.

Суд заменил политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В соответствии с решением суда, Навальный должен будет провести в колонии два года и восемь месяцев (3,5 года минус тот срок, что он уже провел под арестом).