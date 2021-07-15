В Госдепе США рассказали, о чем договорились Путин и Керри
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент РФ Владимир Путин и спецпредставитель США по климату Джон Керри в ходе телефонного разговора обсудили важность сотрудничества двух стран в сфере защиты климата. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США в среду, 14 июля.

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Путин согласился с необходимостью удвоить международные усилия по борьбе с изменением климата и "подтвердил намерения России сократить свои выбросы, в том числе в лесном секторе", сказано в пресс-релизе.

Кремль: У России и США — общие интересы по климатической проблематике

Джон Керри подчеркнул важную роль США и России в снижении выбросов парниковых газов в "это критическое десятилетие". Странам предстоит также вместе "работать над решением проблем климата, связанных с Арктикой, под председательством России в Арктическом совете", отмечается в сообщении Госдепа.

Сведения о беседе Путина и Керри обнародовала также пресс-служба Кремля. "В целом констатировано, что климатическая проблематика — одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы", — говорится в сообщении. Президент РФ подчеркнул, что Россия "придает большое значение" достижению целей Парижского соглашения.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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