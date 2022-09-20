В Госдуме обсуждают введение в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время"

Депутаты нижней палаты российского парламента предложили ряд поправок к законопроекту об изменении Уголовного кодекса РФ, который был принят в первом чтении в июле. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

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В частности, в УК могут появиться новые статьи "Добровольная сдача в плен" и "Мародерство". По первой из них наказание (при отсутствии признаков госизмены) составит от 3 до 10 лет лишения свободы, по второй — до 15 лет колонии. Как отмечает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, среди отягчающих обстоятельств фигурирует совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, в военное время".

Авторы поправок также хотят ужесточить наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения — оно составит до 10 лет колонии. Неисполнение приказа при военном положении планируют наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет.

Кроме того, парламентарии предлагают ввести несколько новых статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий государственного контракта.

"Сегодня запланировано второе чтение законопроекта. Госдума может принять его одновременно в третьем, окончательном. По аналогии с пакетом законов о военной цензуре он может быть одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован до конца дня", — отметил Чиков.